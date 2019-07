Fracture du crâne, caillot à l’intérieur de la tête et gros saignement: un papa excédé jette son fils âgé de 3 ans au sol en région verviétoise

Grosse colère qui dégénère ce vendredi soir, dans une des trois communes de la zone Vesdre (Verviers, Dison et Pepinster). Un papa qui discutait avec la maman de son fils de 3 ans a été très irrité par l’attitude de son gamin. Soudain, l’homme a saisi son enfant, l’a secoué et l’a jeté par terre, tête la première.

Bilan : fracture du crâne, caillot à l’intérieur de la tête et gros saignement. Les parents ont alors appelé les secours et le garçonnet a été admis aux soins intensifs. Heureusement, ce samedi matin, les nouvelles étaient rassurantes et on estimait que l’enfant ne devrait pas conserver de séquelles.

Le dossier a été mis à l’instruction, avec deux circonstances aggravantes : coup sur mineur, par ailleurs portés par le papa. Celui-ci avait des antécédents de roulage et en correctionnelle. Les faits se sont produits chez le grand-papa de l’enfant.