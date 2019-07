Benjamin Castaldi victime d’un accident!

L’animateur et chroniqueur de TPMP (C8) annonce qu’il a été victime d’un accident pendant ses vacances en Corse.

Pas de chance pour Benjamin Castaldi, animateur et chroniqueur sur C8, notamment pour l’émission de Cyril Hanouna, Touche pas à mon poste. Il annonce sur Twitter avoir été victime d’un accident durant ses vacances en Corse : « Un grand merci aux équipes des urgences de porto vecchio, qui malgré des conditions de travail difficile m ont pris en charge hier soir après un plongeon maladroit, avec gentillesse professionnalisme et bienveillance ! Et dédicaces aux équipes de l’hôtel #mobydick qui ont été top », peut-on lire sur le réseau social.

En 2018, Castaldi avait été victime d’un grave accident de moto en se rendant sur les plateaux de Touche pas à mon à mon poste. Un accident qui lui avait causé une double fracture du talon ouverte.