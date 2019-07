Une enfant de 13 ans retrouvée morte à son domicile samedi soir à Turnhout: la mère de la victime arrêtée!

« Une jeune fille de 13 ans a été retrouvée morte dans une maison à Turnhout samedi soir », a confirmé le procureur Caroline Vanderstokker. Selon Het Nieuwsblad, la mère de la jeune fille, âgée de 39 ans, a été arrêtée le même jour, après la visite du juge d’instruction et d’un médecin légiste à son domicile situé à Lukerstraat.

Drame familial

Les circonstances de la mort de l’adolescente sont encore inconnues mais il pourrait s’agir d’un drame familial. Toujours selon la même source, il est certain que la mère soit impliquée dans l’affaire. « Toutes les pistes sont encore à l’étude mais la théorie du drame familial est la plus évidente. Nous ne voulons pas spéculer à ce sujet non plus », explique Caroline Vanderstokker au Nieuwsblad.