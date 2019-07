Rupture d’une conduite de gaz à la suite d’un accident de voiture dans le Tournaisis: un quartier évacué!

Une voiture est à l’origine de la rupture d’une conduite de gaz de moyenne pression durant la nuit de dimanche à lundi à Gaurain-Ramecroix (Tournai), dans le Hainaut. Une quarantaine de riverains ont été évacués. La brèche a pu être colmatée. On ne déplore aucun blessé.

Pour une raison que l’enquête devra tenter de déterminer, un véhicule a effectué lundi, vers 03h15 du matin, une embardée dans la rue Wirie à Gaurain-Ramecroix. Lors de cet accident, le véhicule a poussé une voiture en stationnement qui elle-même a percuté deux coffrets de gaz mitoyens placés le long des façades. Sous le choc, une conduite de moyenne pression (4 bar) s’est brisée.

Venant de Tournai, deux autopompes, deux citernes, une ambulance et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place.

« Il n’y a pas eu d’explosion. Par sécurité, un périmètre de 100m a été établi de part et d’autre de la fuite et 43 personnes ont été évacuées et mises en sécurité. Le problème était que la roue arrière de la voiture était toujours sur le branchement. Ores a donc eu des difficultés pour isoler la fuite, sans bouger le véhicule. À 06h00, tout était terminé », expliquait peu après le lieutenant Patrice Raate, qui a dirigé l’intervention.