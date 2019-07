Une terrible collision entre une voiture belge et néerlandaise fait trois morts en Espagne: un bébé de 1 an perd la vie

Un dramatique et mortel accident s’est produit ce dimanche en Espagne. Il a coûté la vie à un bébé belge âgé d’un an et deux autres personnes.

La collision s’est produite ce dimanche peu avant 15 heures à El Campello sur l’autoroute AP-7. Au kilomètre 674 précisément. C’est à cet endroit que la route vous oblige soit à continuer sur le périphérique d’Alicante, soit à prendre l’A70.

Ce sont deux voitures, une immatriculée en Belgique et l’autre aux Pays-Bas, qui sont en cause. Selon Diario Informacion, trois personnes ont perdu la vie dans ce terrible crash, dont un bébé belge de 1 an et un néerlandais de 61 ans. Le journal espagnol rapporte que les secours ont tenté de réanimer l’enfant sur place mais sans succès.

L’identification des victimes a été difficile puisque les personnes impliquées dans l’accident ne possédaient pas de document. L’identité de la troisième n’est d’ailleurs, à ce stade, toujours pas connue.

Deux des blessés, grièvement touchés, ont été transférés à l’hôpital général d’Alicante, l’un en hélicoptère et l’autre avec le SAMU. Le troisième blessé a été transféré à l’hôpital de Sant Joan d’Alacant avec un SAMU.

Les causes exactes de l’accident ne sont pas encore connues mais la Guardia Civil enquête. Des sources citées par Efe rapportent que la collision pourrait être due à un freinage soudain ou une manœuvre risquée pour changer de voie.