Christophe Licata en deuil, le danseur de «Danse avec les stars» est dévasté: «Tu vivras toujours dans mon cœur»

Le danseur de l’émission de TF1 « Danse avec les stars » a perdu sa grand-mère et lui a rendu un touchant hommage sur les réseaux sociaux. Il a révélé la triste nouvelle ce dimanche sur les réseaux sociaux. Il a partagé une touchante photo pour lui rendre un dernier hommage. Il s’agit d’elle et de son fils Livio.

Le cliché date de février 2017 quand son fils venait juste de voir le jour. Sa grand-mère le tient dans ses bras. Christian Licata a écrit sur Instagram en légende de la photo : « Au revoir ma Nona… Tu vivras toujours dans mon cœur ! »

Ses fans se sont empressés de lui adresser des messages de soutien pour l’aider à vivre cette terrible épreuve : « Toutes nos condoléances à toute votre famille. Tu as au moins la fierté d’avoir pu lui présenter ton petit bonheur dans ta vie… », « Bon courage à toi et toute ta famille dans ce moment compliqué », « Toutes mes condoléances à toi et ta famille », « Toutes mes pensées pour toi et tes proches ».