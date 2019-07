Une vente de GSM via Leboncoin tourne mal dans le nord de la France: l’un des «vendeurs» tué après avoir été percuté par la voiture de l’acheteur

Le conducteur d’une vingtaine d’années originaire de Tourcoing a été placé en garde à vue dès vendredi soir . Sa passagère aussi. Les policiers tentaient de comprendre comment il avait pu renverser au volant de sa Volkswagen Golf, un jeune homme de 20 ans rue Hoche à Dourges.

Au niveau du numéro 12, on relève une trace noire sur la pilasse blanche. Au sol, un enjoliveur, des débris. Un peu plus loin, une trace de sang, des éclats de verre. Et garée un peu plus loin dans la rue, dans l’autre sens, la Golf a le pare-brise enfoncé suite au choc. Vers 21 heures, ce vendredi soir, les sapeurs-pompiers interviennent pour porter secours à la jeune victime qui souffre notamment d’un violent traumatisme crânien . Elle est transportée, sous escorte policière, au centre hospitalier de Lille. Son pronostic vital est engagé. Samedi soir, on apprenait son décès à l’hôpital.

Les auditions du conducteur ont permis de retracer le fil de la soirée, rapporte La Voix du Nord. Originaire de Tourcoing, il avait vu sur Leboncoin une annonce pour la vente de deux téléphones récents. Un rendez-vous était fixé à la gare de Dourges, en soirée. Sur les lieux, l’homme suit le vendeur mais comprend rapidement qu’il s’agit d’un guet-apens. Une seconde personne vêtue de noir avec une capuche et un foulard l’attendait. Il prend la fuite et remonte dans sa voiture. C’est alors que les deux individus lui tombent dessus. Il reçoit des coups de poing et coups de pied à la tête. Il est aussi aspergé de gaz lacrymogène (ce que les investigations de la police scientifique confirmeront). Les agresseurs parviennent à faire main basse sur la sacoche du conducteur contenant 1 400 € et partent en courant. C’est en voulant les rattraper que l’un des deux a été violemment percuté par la voiture tandis que le second se retrouvait bloqué contre un mur. Devant les enquêteurs, le conducteur a assuré que tout s’était passé très vite et qu’il n’avait pas voulu percuter volontairement la victime. Le deuxième comparse a pris la fuite avec l’argent.

Le parquet de Béthune devrait se prononcer, ce dimanche, sur un éventuel défèrement du conducteur et sur les suites judiciaires de cette affaire.