Philip, père célibataire, ne disposait que de 5 euros sur son compte bancaire: il publie une photo de lui en pleurs juste avant de se suicider

Phillip Herron, 34 ans, était au chômage et luttait pour nourrir et vêtir sa famille tout en essayant de rembourser 20 000 £ de dettes. Bien qu’il ait demandé l’aide du gouvernement, cette attente d’un mois a été le « dernier clou de son cercueil » et l’a plongé davantage dans la dette et le désespoir.

Quelques instants avant son suicide, il a transféré une photo de lui en pleurs sur les médias sociaux, alors qu’il était assis dans sa voiture dans une ruelle, le 18 mars. Sa mère, Sheena Derbyshire, 54 ans, a déclaré que dans sa note de suicide, il avait déclaré croire que sa famille serait mieux sans lui.

Phillip n’ayant parlé à personne de ses problèmes d’argent, il revenait à sa mère de reconstituer les événements qui l’avaient conduit à se suicider. Dans une interview avec le Mirror, elle a déclaré : « Sa mort a été un choc complet. Je ne comprenais pas pourquoi il ferait ça. » Phillip avait quitté son emploi d’ouvrier d’usine pour pouvoir s’occuper de ses plus jeunes enfants, ce qui avait entraîné des difficultés financières.

Après que Mme Derbyshire ait réussi à déchiffrer le mot de passe du téléphone de son fils, elle a découvert des centaines d’appels téléphoniques qui révélaient comment sa personnalité avait changé au cours des mois qui ont précédé son décès. Autrefois un homme très doux, il a passé la plupart de ses dernières conversations téléphoniques à crier.