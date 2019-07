Kelly tente de kidnapper deux enfants dans un centre commercial: le juge qualifie son acte de «terrifiant», mais elle réussit à éviter la prison

Kelly Shepherd a essayé d’arracher les enfants pendant que leurs mères faisaient leurs courses dans un magasin de jouets à Intu Derby. Un juge a qualifié ses actions de « terrifiantes ». Des images de la vidéosurveillance ont montré comment elle avait abordé deux enfants lors de deux incidents distincts au centre commercial le même jour, saisissant l’un d’eux par la main, avant que leur mère ne les retire, rapporte Derbyshire Live.

Le tribunal a appris que Kelly avait plusieurs problèmes et s’était vu prescrire un analgésique à base d’opiacés. Elle avait pris plus que le montant prescrit plus tôt dans la journée et ne se souvenait pas des infractions qui avaient été commises. Le juge Robert Egbuna, qui présidait l’affaire, a qualifié les infractions de « terrifiantes », mais a précisé qu’il ne s’agissait pas d’un « cas classique » de tentative d’enlèvement et qu’il n’était pas planifié à l’avance.

Il a déclaré : « La mère a décrit avoir vu une femme dans le magasin de jouets et l’a décrite comme mentalement instable. Sa fille jouait avec des jouets et l’accusée est venue par derrière et lui a dit de les poser. La mère a décrit l’accusée comme si sa fille n’était pas son enfant mais la sienne. »