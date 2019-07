La mousson en Asie du Sud a provoqué plus de 650 décès en deux semaines

S’étendant de juin à septembre, la mousson est essentielle à l’irrigation des cultures et au remplissage des réserves d’eau du sous-continent indien, où vit un cinquième de la population mondiale. Mais chaque année, les violentes précipitations sont aussi accompagnées de leur cortège de victimes et de destructions. À travers l’Inde, le Bangladesh et le Népal, plus de 10 millions de personnes ont été affectées par les pluies diluviennes, qui ont fait des dizaines de milliers de déplacés.

Pays de 1,3 milliard d’habitants, l’Inde paye le tribut le plus lourd avec au moins 460 morts. De nombreux districts d’États du nord et du nord-est du pays sont coupés du monde en raison d’inondations. Dimanche, la foudre a tué 37 personnes en différents endroits du grand État d’Uttar Pradesh, a rapporté un responsable de l’autorité de gestion des catastrophes.

Au Népal voisin, le dernier bilan en date d’inondations fait état de 90 morts et 29 disparus, même si le pire semble passé pour la nation himalayenne. « Les prévisions annoncent de la pluie cette semaine et nous sommes en alerte, mais nous ne nous attendons pas à ce qu’elles aient un impact majeur », a déclaré Bedh Nidhi Khanal, un responsable du ministère de l’Intérieur népalais.

Au Bangladesh, dont un tiers de la surface est sous l’eau, au moins 97 personnes ont péri depuis le 10 juillet, selon les autorités. Le gouvernement bangladais a ouvert des milliers d’abris d’urgence pour les victimes d’inondations et a envoyé des stocks d’aliments secs aux populations affectées, nombre de foyers et champs agricoles ayant été détruits.

Le Pakistan a, lui, enregistré environ 30 morts.