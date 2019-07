Jenifer sème le doute sur son avenir dans l’émission «The Voice»: «Je ne sais pas encore»

La chanteuse Jenifer laisse planer le doute quant à son avenir de coach dans l’émission « The Voice ».

Et si Jenifer ne faisait pas son retour dans « The Voice » ? C’est en tout cas ce que l’on peut penser ce lundi. Dans un entretien accordé au magazine Télé Star, la chanteuse a laissé planer le doute quant à son avenir de coach dans l’émission de TF1.

« Je ne sais pas encore. Rien n’est décidé. On m’a proposé un nouveau sujet donc il y aura des choix à faire » révèle l’ancienne élève et gagnante de la Star Academy. Si elle ne confirme pas être sur le départ, Jenifer se veut néanmoins fière d’avoir participé au télécrochet : « Une chose est sûre, cela reste une aventure humaine super-cool et une très belle vitrine pour les talents qui y participent. Être coach reste une expérience dont je suis fière ».

Verdict à la rentrée pour savoir si l’interprète de « Au soleil » laissera vaquant son siège rouge... pour la deuxième fois.