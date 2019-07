Incendie très impressionnant à Honnelles/Dour: la fumée est visible à des dizaines de kilomètres!

C’est ce lundi soir, aux alentours de 19 heures que l’incendie a débuté. Une énorme colonne de fumée noire monte dans le ciel. Elle est visible de très loin, à des dizaines de kilomètres à la ronde, depuis Saint-Ghislain déjà ! Il s’agit en fait d’un engin agricole qui a pris feu dans un champ, entre Honnelles et Dour.

Le feu (photos et vidéo) s’est déclaré dans un champ à la limite entre Montignies-sur-Roc (Honnelles), Wihéries et Elouges (Dour). Les pompiers de Dour et de Quiévrain sont descendus sur place, aux côtés de la police des Hauts-Pays.

Il s’agit en fait d’un engin agricole, apparemment une moisonneuse batteuse, qui est en train de prendre feu. Les flammes se sont propagées à la végétation présente dans le champ. Même si l’incendie est maintenant maîtrisé, les secours sont toujours sur place. Avec cette météo, les plantations sont sèches.

La colonne de fumée qui se dégage de là est impressionnante.