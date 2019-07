Une famille liégeoise décimée dans un accident en Espagne, qui a notamment coûté la vie à Aya (1): «Je n’en reviens pas»

Un dramatique accident s’est produit, dimanche après-midi, en Espagne. Il a coûté la vie à deux Liégeois , dont une petite fille d’un peu plus d’1 an prénommée Aya, et d’un Hollandais de 61 ans.

La collision s’est produite dimanche, peu avant 15h, à El Campello (au Sud de Benidorm) sur l’autoroute AP-7. Au kilomètre 674, précisément. C’est à cet endroit que la route bifurque vers le périphérique d’Alicante, soit à prendre l’A70.

Selon les premières constatations réalisées sur les lieux du drame, deux voitures, une immatriculée en Belgique et l’autre aux Pays-Bas, sont en cause. Selon Diario Informacion, un journal espagnol, trois personnes ont perdu la vie dans ce terrible crash, dont un bébé belge d’un peu plus d’un an domicilié, avec sa famille, à Grâce-Berleur. Un autre membre de cette famille liégeoise a également perdu la vie dans cette terrible collision.

Le journal espagnol rapporte que les secours ont tenté de réanimer l’enfant sur place, une petite fille d’un an prénommée Aya, mais sans succès.

« Je n’en reviens pas »

Dans le quartier de cette famille liégeoise, c’est évidemment le choc : « Ils étaient très appréciés », nous expliquent des voisins.

