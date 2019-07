Tatiana Silva, «gênée» par son image de Miss

Aujourd’hui, elle est non seulement une des Miss préférées des Belges, mais aussi et surtout une Miss Météo très appréciée par les téléspectateurs français de TF1. Mais le mot « Miss » n’est peut-être pas le terme adéquat. Aussi animatrice de magazines comme « 90’ enquêtes » et « Les docs du week-end » sur la première chaîne, notre compatriote avoue aujourd’hui avoir souffert de son image de jolie fille.