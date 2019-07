«12 coups de midi»: voici Lili, la jeune femme qui aurait peut-être fait craquer Paul... (photo)

Est-ce que Paul va trouver l’amour grâce au « 12 Coups de midi » ? C’est la question que nous pouvons nous poser ce vendredi ! En effet, jeudi dernier, une fan s’est rendue sur le plateau de Jean-Luc Reichmann pour rencontrer le « maître de midi ».

Le candidat a profité de sa 80e participation à l’émission pour remercier ses fans, dont une en particulier, Lili. Lettres ou encore cadeaux, celle-ci a tout fait pour conquérir le cœur de Paul. Atteinte, comme lui, du syndrome d’Asperger, la jeune femme a fait le show sur TF1 hier avec notamment son look et la couleur de ses cheveux : rose.

Lili et Paul pourraient-ils s’entendre ? Nous pouvons d’ailleurs dire qu’elle a touché le jeune homme de 20 ans puisque ce dernier était très gêné à l’idée de lui adresser quelques mots… « Elle a le même syndrome que moi et elle me suit et je suis super content qu’elle soit là sur le plateau pour me regarder », a expliqué le Maître de midi. Peut-être que c’est le début d’une histoire d’amour.