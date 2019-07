Huy: une spéléologue coincée dans une grotte toute la nuit

Dans la nuit de lundi à mardi, une Néérlandophone de 32 ans effectuait un exercice spéléologique lorsqu’elle s’est retrouvée coincé dans une grotte à Solières. Les pompiers de la zone Hemeco et une équipe de Spéléo-secours sont intervenus sur place pour la dégager.

Ce lundi peu après 22h30, les pompiers de la zone Hemeco et plusieurs membres de Spéléo-secours sont intervenus dans la grotte du Trou Manto, dans la vallée de la Solières où une spéléologue de 32 ans était coincée. La jeune sportive avait glissé dans la grotte et s’était ensuite blessée à la rotule. Sa jambe était alors immobilisée, elle ne pouvait plus remonter à la surface. Son compagnon, qui a réussi à retrouver la terme ferme a alors donné l’alerte aux services de secours.

De 22h30 à 5h30 du matin, les équipes de secours sont intervenus. Ils ont dû forcer des passages dans la grotte, notamment en utilisant des marteaux piqueurs pour briser des morceaux de roche. Le passage étant étroit, l’évacuation de la dame a pris énormément de temps.

Blessée à la rotule, elle a été admise au CHRH.