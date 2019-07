Horreur à la maternité: une maman et son compagnon étranglent leur nouveau-né juste après sa naissance, le bébé meurt des suites de ses blessures

Une mère et son petit ami auraient étranglé leur nouveau-né juste après sa naissance à la maternité.

Malgré tous les efforts du personnel médical, le bébé est décédé des suites de ses blessures. La police a été appelée au centre médical St John à Oxnard, en Californie car le bébé présentait des blessures suspectes.

Quand les forces de l’ordre sont arrivées sur les lieux, le nouveau-né était dans un état critique et ne répondait plus. La mère de la victime, Andrea Torralba, 20 ans et son petit ami de 21 ans, David Villa, auraient étranglé le petit garçon jusqu’à ce qu’il soit inconscient, selon les informations de la police. Le couple a été arrêté. L’enquête est toujours en cours.

Le centre médical a réagi à cette affaire, selon CBS, en publiant une déclaration. Il déclare : « Même si nous faisons face à des tragédies tous les jours, le personnel du centre médical régional de St John est dévasté par le prétendu incident. »