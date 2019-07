Jusqu’à 12 kilomètres de file vers la mer à cause d’un accident sur la E40 Bruxelles-Ostende

Seule une bande de circulation était disponible à la suite de cet accident, survenu vers 10h50. Une voiture et un mobilhome sont entrés en collision, sans faire de blessés, alors que le trafic était dense vers la mer.

Un embouteillage s’est formé et a causé jusqu’à douze km de file, soit un retard qui a atteint entre une heure et demi et deux heures à la mi-journée, a précisé le porte-parole du Vlaams Verkeerscentrum, Peter Bruyninckx.

Les trois bandes de circulation ont été rouvertes à 12h, mais les files devraient mettre du temps à se résorber, a précisé M. Bruyninckx.

Le centre flamand du trafic a conseillé aux conducteurs venant d’Anvers et désireux de se rendre à la Côte de plutôt emprunter l’autoroute E34 en direction de Knokke et Bruges.