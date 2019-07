Les bandes de droite et du milieu sont obstruées, ce qui est à l’origine de forts ralentissements. Selon des témoins, cet accident impliquerait deux voitures, qui sont entrées en collision.

Ambulances et SMUR sont sur les lieux. On ignore toutefois le nombre et l’état des blessés pour l’instant, ainsi que les circonstances de l’accident.