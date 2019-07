Une mannequin enceinte de 25 ans tombe dans le coma et perd son bébé après… qu’on lui ait massé les pieds: six mois après, elle meurt (photo)

Une femme enceinte est décédée six mois après être tombée dans le coma alors qu’elle se faisait masser les pieds.

Wirawan Kedkesri, 25 ans, s’est rendue dans un magasin à Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande, pour y être massée aux pieds, mais elle a perdu connaissance pendant la séance. La danseuse et mannequin a été transportée à l’hôpital, mais elle a subi un accident vasculaire cérébral et un arrêt cardiaque dans l’ambulance, ce qui a entraîné une fausse couche.

Elle est depuis dans le coma. Son fils Ning, 5 ans, et les autres membres de sa famille veillent à ses côtés. Elle a été déclarée morte ce vendredi à 14h30 après qu’on l’ait débranchée de sa machine qui la maintenait en vie. « Wiraw n’a montré aucun signe de conscience après la fausse couche et cela fait maintenant six mois. C’était une décision très difficile à prendre, mais elle est en paix maintenant », explique son oncle.

La police a déclaré que le personnel du magasin n’aurait pas dû effectuer le massage à Wirawan en raison des risques encourus par les femmes enceintes de se faire masser. Un médecin a diagnostiqué à Wirawan une embolie pulmonaire et un accident vasculaire cérébral ischémique, ce qui lui a valu une fausse couche. Elle est restée en mort cérébrale depuis, avec sa famille qui veillait autour du lit d’hôpital.