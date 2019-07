Incendie dans un champ à Andenne: les flammes ont détruit plus de 10 hectares!

Les pompiers d’Andenne, d’Eghezée et de Namur ont dû être aidés par les pompiers de Dinant pour faire face à l’important incendie qui s’est déroulé ce mardi à Andenne. « Nous avons été appelés à 13h42 pour un incendie qui s’est déroulé dans un champ à côté de la rue du bois de Heer », expliquent les pompiers de la zone NAGE. « L’incendie a probablement eu lieu à cause des fortes chaleurs ». Les pompiers ont dû travailler durant plus de 4 heures pour venir à bout des flammes, qui s’étendaient sur 10 hectares.

Heureusement, aucun blessé n’est à déplorer.