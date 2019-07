Un jeune habitant de Charleroi décède dans un dramatique accident sur la E42 à Sart: la victime a fait plusieurs tonneaux

La E42 entre Malmedy et Verviers et plus précisément l’entrée d’autoroute 9, à Sart-lez-Spa, a été le théâtre d’un grave accident de la route ce mardi (photos et vidéos).

Il était environ 18h30 lorsqu’un jeune conducteur, originaire de Charleroi a perdu le contrôle de sa voiture. Lors de son embardée, le Carolo a percuté le muret au niveau de l’entrée d’autoroute avant de terminer sa course contre la berme centrale.

Malgré l’intervention des équipes médicales de l’ambulance de Spa et du SMUR de Verviers qui ont tendu une bâche pour pratiquer une réanimation à l’abri des regards, le jeune conducteur n’a pas survécu à ses blessures.