Dounia Coesens, âgée de 30 ans, s’affiche en bikini sexy sur Instagram. L’actrice connue grâce à son rôle dans la série « Plus belle la vie » dévoile son corps de rêve et émoustille ses fans. Sur la photo postée sur le réseau social, elle apparaît assise dans un fauteuil en forme d’œuf et prend la pose face à Élodie Varlet.