Un petit garçon enchaîné par le cou aperçu dans un magasin: affamé, il s’est échappé de la cave où il avait été attaché par son père (photos + vidéo)

Un petit garçon de 10 ans, appelé Tikhon, a été aperçu dans un supermarché, des chaînes cadenassées à son cou. Des images de vidéosurveillance montre que l’enfant était à la recherche de nourriture.

Capture Mirror

Inquiet de voir l’enfant enchaîné, le personnel du magasin, situé dans le petit village de Velikovechnoye, l’a questionné. Il a alors avoué qu’il s’était échappé de la cave où il avait été attaché par son père, afin de trouver de l’eau et de la nourriture. Tikhon a ensuite supplié le personnel de ne rien dire à personne. Bien entendu, la police a été appelée et les pompiers ont immédiatement libéré le petit garçon de ses chaînes.

Capture Mirror

D’après le garçon de 10 ans, son père l’enchaînait régulièrement pour le punir et se durant de longues heures. L’enfant qui vivait avec son père, un homme d’affaires, et sa belle-mère, a été pris en charge par une médiatrice pour enfants du Kremlin. La maman, quant à elle, exige que son enfant soit retiré de la garde de son père : « Je veux qu’il soit avec moi et pas avec son papa, c’est un tyran ! », explique-t-elle.

Le père a été convoqué par la police pour un interrogatoire, indique le Mirror.