5G à Bruxelles: Orange appelle le nouveau gouvernement bruxellois à accélérer sur les normes d’émission

Orange a appelé mercredi le nouveau gouvernement bruxellois à accélérer la révision des normes d’émission dans la capitale. Leur sévérité actuelle y empêche en effet le déploiement de tout site pour cette technologie, qui plus est alors qu’il faut en moyenne de 12 à 18 mois entre la révision de ces normes et le déploiement de sites.

Il faudra en outre encore un accord entre les Régions et l’État et des enchères sur le spectre pour que la 5G puisse réellement voir le jour en Belgique, probablement pas avant 2021.

L’opérateur télécom a pris note du « signal » sur les normes d’émission se trouvant dans la note de l’accord du gouvernement à Bruxelles et assure qu’il sera « vigilant » à ce que cela se confirme.

Aujourd’hui, la capitale ne peut pas être une « ville-pilote » pour la 5G, comme le souhaiterait le Groupe Orange, souligne Michaël Trabbia, administrateur délégué de la filiale belge. Il faut, en plus, du temps entre la révision des normes souhaitée et la capacité opérationnelle à pouvoir déployer des sites, ajoute-t-il : en moyenne de 12 à 18 mois.

Cela est en tous les cas nécessaire pour faire de Bruxelles une véritable capitale numérique, a estimé le patron d’Orange Belgique en marge de la présentation des résultats semestriels de son entreprise.

Ce problème réglé, il faudra encore s’attaquer au reste… Les Régions et l’État fédéral doivent en effet s’entendre sur la clé de répartition des recettes financières, ce qu’elles ne sont pas parvenues à faire jusqu’à présent. Il est peu probable que les différents gouvernements en affaires courantes puissent faire évoluer cette situation. Orange demande avant tout « un accord politique le plus rapide et le plus large possible ».

Et il faudra ensuite procéder aux enchères du spectre. La procédure ne pourra probablement pas être lancée avant le 2e semestre 2020, prédit Michaël Trabbia. Selon lui, la 5G ne pourra donc pas être déployée avant 2021.

« La Belgique n’est malheureusement pas en train de prendre de l’avance en la matière », déplore l’administrateur délégué. « Si la situation n’est pas encore critique, elle le devient de plus en plus… »