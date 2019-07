L’Ucclois Jean-Baptiste Heymans, 81 ans, a disparu depuis mardi

Jean-Baptiste Heymans se déplace à bord d‘une Renault Mégane de couleur beige immatriculée CRY-144.

Il mesure 1m80 et est de corpulence normale. Il a les cheveux grisonnants et une calvitie. Il porte une moustache et des lunettes. Il s’exprime en français, néerlandais, allemand et luxembourgeois.

Au moment de sa disparition, il portait un pantalon beige, un polo jaune à lignes bleues et jaunes et des sandales.

Si vous disposez de la moindre information concernant cette disparition veuillez prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800/30 300 ou via le formulaire en ligne :https://www.police.be/5998/fr/contact/avis-de-recherche/recherches/formulaire?id=13702