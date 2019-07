Voici quand Paul, le maître de midi, dépassera Véronique et Christian Quesada dans «Les 12 coups de midi»

C’est la question que tous les téléspectateurs des « 12 coups de midi » se posent : quand Paul dépassera-t-il Véronique et Christian Quesada pour devenir le plus grand champion du jeu de Jean-Luc Reichmann ?

Pour beaucoup, ce n’est plus qu’une question de temps. Les fans de Wiki Paul en sont même convaincus : Paul va devenir le plus grand maître de midi de l’émission de Jean-Luc Reichmann. Pour eux, cela est écrit. Il faut dire qu’avec ses 87 participations (au moment d’écrire ces lignes), Le jeune homme atteint du syndrome d’Asperger ne semble pas vouloir de céder son trône.

Surtout, celui se rapproche tout doucement des deux plus grands champions des « 12 coups de midi » : Véronique (100 participations) et Christian Quesada (193 participations). Et si Paul ne flanche pas, on peut déjà savoir la date de son couronnement comme plus grand maître de midi.

Pour dépasser tata Véro, Wiki Paul devra encore être maître de midi après l’émission du mardi 6 août, rapporte Téléstar. Pour viser la plus haute marche du podium et faire oublier définitivement Christian Quesada, Paul devra reste champion jusqu’à l’émission du 9 novembre prochain, date à laquelle il atteindra le record de 194 participations !