Leurs vacances dans un Airbnb tournent au drame: ces quatre jeunes se font agresser pendant la nuit et une des filles a été violée

Une jeune fille a été violée au cours de cette agression de quatre jeunes qui avaient loué un Airbnb. Les faits se sont déroulés dans la nuit de dimanche à lundi vers 3h. Un garçon et trois filles, dont une mineure de 17 ans, étaient dans l’appartement à Saint-Maurice en France, rapporte Le Parisien.

Ils ont entendu frapper à la porte pendant la nuit et se sont retrouvés face à quatre agresseurs armés. « Ils m’ont directement sauté dessus puis frappé à la tête. Je me suis retrouvé bâillonné et ligoté avec du gros scotch noir. L’un d’eux m’a dit : ‘Si tu bouges, tu es cuit’. J’ai obéi », a raconté l’une des victimes au Parisien.

Une des jeunes filles a été violée par pénétration digitale pendant que les autres étaient bâillonnés et ligotées. On lui a ensuite coupé les cheveux et la scène a été filmée. Avant de partir, les agresseurs ont volé dans l’appartement. Une enquête est en cours.