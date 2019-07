Un homme au comportement suspect interpellé: il a sonné au 16 rue de la Loi, mis le feu à des branches, avant de casser un lampadaire!

Un homme a été interpellé mercredi après-midi dans la rue Ducale, à Bruxelles, près de l’entrée de la Chambre. L’information est divulguée par la chaîne flamande VTM, et est confirmée en fin de journée par la police locale. On ne sait pas quelles étaient les intentions du suspect.

« Vers 17h35, l’homme avait sonné au numéro 16 de la rue de la Loi », siège officiel du gouvernement belge et qui abrite le bureau du Premier ministre. « Quand on ne lui a pas répondu, il a été vers la rue Ducale, où il a, devant le numéro 4, mis le feu à de petites branches et cassé un lampadaire », précise Ilse Van de keere, porte-parole de la police de Bruxelles-capitale/Ixelles. Il a alors été interpellé par des agents.