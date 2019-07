Panique à la gare d’Ostende: une altercation dégénère, des coups de feu retentissent, faisant fuir les familles et les vacanciers présents (vidéos)

C’était la pagaille à Ostende ce mercredi. Une bagarre aurait dégénéré dans le hall de la gare. Un homme aurait ainsi sorti un fusil avant de tirer à trois reprises, créant un mouvement de panique, parmi les usagers du rail et autres vacanciers présents sur place. Les ambulances ainsi que la police sont rapidement arrivées sur place afin d’intervenir et rétablir le calme dans la gare.

Sur les réseaux sociaux, une vidéo de l’altercation a été publiée, sur laquelle on voit effectivement une dispute éclater à l’intérieur de la gare, ainsi que des détonations. Les personnes présentes sur place commencent alors à courir dans tous les sens, et l’on voit quelques minutes plus tard la police intervenir.

La SNCB a confirmé les faits ce matin, affirmant qu’une enquête avait été ouverte afin de mieux comprendre la panique qui a été semée ce mercredi à la gare d’Ostende.