Une Belge de 32 ans décède dans un accident de parapente à Diksmuide: la jeune femme expérimentée essayait une nouvelle voile

Le terrible accident est survenu le long de la Ramboutstraat vers 21h30 ce mercredi. Une Belge de 32 ans s’est écrasée dans des buissons après une chute fatale. Il semblerait qu’elle essayait une nouvelle voile avec son mari, eux qui étaient tous les deux des parapentistes chevronnés.

La victime a été prise dans une sorte de spirale et est tombée d’une altitude élevée. Le père et le mari ont assisté impuissants à cette scène tragique. Les services d’urgence sont rapidement arrivés sur place sans pouvoir sauver la vie de la victime. Une ambulance et un service de réanimation d’urgence avaient été dépêchés sur les lieux de l’incident.

L’Unité d’enquête sur les accidents d’aviation se rend aujourd’hui sur les lieux de l’incident pour ouvrir une enquête.