Inculpé d’exploitation sexuelle de mineures, le milliardaire Jeffrey Epstein retrouvé blessé et à moitié conscient dans sa cellule

Le financier américain Jeffrey Epstein, inculpé d’exploitation sexuelle de mineures, a été retrouvé blessé et à moitié conscient dans sa cellule à la suite de ce qui pourrait être une tentative de suicide, indiquent les médias citant des sources concordantes.

Jeffrey Epstein portait des marques sur le cou, selon des sources judiciaires anonymes citées par les médias, dont la chaîne NBC New York, le quotidien New York Post et le site TMZ.

Les blessures ne paraissent pas susceptibles de mettre sa vie en danger, ont ajouté ces sources mercredi soir.

Les gardes de la prison essayent de déterminer si le financier pourrait avoir été victime d’une agression.

Un juge fédéral américain a rejeté la semaine dernière la demande de remise en liberté de Jeffrey Epstein.

Il a été inculpé le 8 juillet d’exploitation sexuelle de mineures et d’association de malfaiteurs en vue d’exploiter sexuellement des mineures, deux chefs d’accusation passibles au total de 45 années d’emprisonnement.

Selon l’acte d’accusation, il aurait fait venir des mineures --certaines âgées de 14 ans seulement-- dans ses résidences de Manhattan et de Palm Beach (Floride), entre 2002 et 2005 au moins, « pour se livrer à des actes sexuels avec lui, après quoi il leur donnait des centaines de dollars en liquide ».

Sa prochaine comparution devant un tribunal était prévue le 31 juillet.