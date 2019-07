Arnaud, un Bruxellois, lance un crowdfunding pour poursuivre son périple de 30.000 kilomètres à travers les Amériques

Il a lancé une campagne de crowdfunding afin de récolter 10.000 euros. Cinquante-cinq pour cent de l’objectif a été atteint à ce jour. La traversée de la mer des Caraïbes est la prochaine étape de son long voyage, alors que la saison des ouragans bat son plein.

En ramant, pédalant, skiant et marchant depuis plus d’un an, le jeune homme a déjà parcouru plus de 12.000 kilomètres.

Le jeune trentenaire a entamé son expédition, qui doit durer deux ans et demi, le 15 janvier 2018 à Kugaaruk, un village du nord-est canadien. La première étape du Grand Nord s’est déroulée à ski, sous un climat rude. Fin mai, il a enfourché son vélo pour rallier Winnipeg, dans le sud du Canada. Mi-juillet, c’est la descente en kayak du Mississippi, quatrième plus long fleuve au monde (3.780 kilomètres), qui l’attendait. Il a ensuite parcouru le Mexique à vélo avant de partir à la recherche d’un voilier à rafistoler au Guatemala.

Quatre mois ont été nécessaires pour réparer son bateau, renommé Ægir. « Les réparations sont infinies et l’apprentissage aussi. Bôme cassée, batteries, fenêtres à recoller, inspection des voiles, placement de câbles électriques, etc. Tout y passe ! Le tout sur un budget réduit, ce qui ne facilite pas toujours les choses. Le vrai avantage, c’est que maintenant je connais mon bateau par cœur et que si j’ai un problème, je serai en mesure d’identifier la source bien plus facilement », détaille l’aventurier qui est maintenant prêt à démarrer sa traversée maritime vers le Guyana, où il revendra son bateau. Il passera par le Roatan (île du Honduras), les Iles Caïmans, la Jamaïque, la République Dominicaine et Porto Rico, pour ensuite redescendre le long des îles antillaises (Guadeloupe, Martinique, Grenadines, etc.).

« D’un point de vue technique, cela coïncide avec la saison des ouragans, ce qui est évidemment plus dangereux. J’ai exactement cinq mois de retard qui me font déborder de la fenêtre idéale pour une telle traversée. La quasi-totalité des bateaux ont quitté la mer pour se réfugier dans des ’huricane holes’, soit des abris naturels. Ils en ressortiront en décembre », explique l’intrépide, qui a auto-financé son voyage, tout en étant soutenu par quelques marques d’équipements sportifs.

Doivent suivre la jungle amazonienne en pirogue et à pied, l’Argentine à vélo et à cheval, et enfin la marche à travers la Patagonie.

La campagne de financement participatif permet notamment de donner un coup de pouce amical de 5 ou 10 euros ou encore de choisir le nom du cheval qui accompagnera le jeune Bruxellois lors de sa traversée de l’Argentine, prévue en juin de l’année prochaine.

Au total, Arnaud aura traversé 16 pays. Outre l’aventure humaine et sportive, il souhaite mettre en avant des initiatives environnementales concrètes et aller à la rencontre d’acteurs de terrain.

Le périple s’achèvera autour de 2020, soit la date butoir pour atteindre les premiers objectifs des accords de Paris.