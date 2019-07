«The Voice», c’est fini pour Slimane et Vitaa!

Quelques jours après l’annonce, un peu choc, de la RTBF qui a décidé de ne pas renouveler « The Voice Belgique » pour cette saison et de la remplacer pour une toute première version enfants. Maureen Louys restera aux commandes du télécrochet. Et, autre certitude, ni Vitaa ni Slimane, les deux stars françaises inséparables, ne prendront place, cette fois, dans les fauteuils. Leur nouveau projet s’appelle « VersuS » et pas « Kids », qu’on se le dise. On vous dit tout !

Ces deux-là ne se quittent plus. Et aux oreilles, leur nouveau projet, le duo VersuS, sonne sacrément bien. Après leurs retrouvailles, il y a plus de deux ans, sur le plateau de « The Voice Belgique », on peut dire que Vitaa et Slimane ont du mal à faire les choses séparément.

Après deux ans de coaching dans le télécrochet de la RTBF, c’est donc conjointement aussi qu’ils viennent d’annoncer qu’ils ne renouvelleront pas l’expérience dans la version « kids » annoncée par la RTBF pour début 2020. Et comme la chaîne publique a tout bonnement décidé de se passer la saison prochaine (et peut-être les suivantes, les paris sont ouverts…) de son « The Voice » pour adultes, on ne reverra pas de sitôt les deux stars françaises dans un fauteuil rouge chez nous.

« Malheureusement… »

C’est que Vitaa et Slimane, réunis aujourd’hui sous le nom VersuS – avec en quelques mois déjà une flopée de tubes ! – ont d’autres projets. Ils ont voulu les partager d’abord avec le public belge dans une vidéo postée sur leurs réseaux sociaux. « On fait cette petite vidéo pour nos amis belges. On voulait vous dire que, malheureusement, on ne sera pas sur la prochaine saison qui est devenue The Voice Kids ».

On ne peut qu’être à moitié étonnés : en lançant son télécrochet réservé aux jeunes talents (entre 8 et 14 ans), la RTBF réduit aussi son nombre de coaches, qui passe de quatre à trois. Le service public confierait ainsi les buzzers à des chanteurs « de chez nous ».

Ce serait le bon moment pour que BJ Scott fasse son retour, que Typh Barrow confirme sa belle prestation de la saison précédente et qu’un artiste très en vogue intègre l’émission. Les « kids » rêveraient évidemment d’Angèle ou de Roméo Elvis. Mais pour l’heure, la sœur et le frère sont plutôt très demandés en dehors de nos frontières… Mais Alice on the Roof, Mustii ou Loïc Nottet pourraient, eux, être de sérieux et sympathiques coaches ayant déjà fait leurs preuves sur scène.

Jenifer brouille les pistes

Quoi qu’il en soit, il faudra tirer un trait sur deux coaches qui resteront dans les mémoires comme très performants. Vitaa et Slimane ne regrettent pas l’expérience mais il est temps de passer à autre chose. À un album et une tournée conjointe.

L’opus est prévu (et très attendu) pour le 23 août. Quant au tour de chant, il passera par Forest National le 2 avril 2020. « On vous donne rendez-vous très rapidement sur scène avec notre tournée », annoncent-ils en chœur. « On était très heureux d’avoir fait ces deux années avec toutes les équipes, avec la chaîne, avec tous les talents ».

Du côté de la version française, sur TF1, de « The Voice Kids », on n’en est plus à chercher des coaches stars. La 6e édition du télécrochet est attendue pour la rentrée avec un banc de stars pour guider les jeunes chanteurs. Jenifer, Amel Bent, Soprano et Patrick Fiori rempilent. Par contre, pour la version adulte qui suivra, Jenifer est plus hésitante : « Je ne sais pas encore. Rien n’est décidé… Il y aura des choix à faire ».