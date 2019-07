Un accompagnateur de train agressé à Écaussinnes

Ce mercredi en fin d’après-midi un train qui reliait Braine-l’Alloeud à Charleroi a été stoppé en gare d’Écaussinnes à cause de l’agression d’un membre du personnel de la SNCB.

Il était 17h30 ce mercredi lorsqu’un incident survenu à bord du train qui reliait Braine-l’Alleud à Charleroi a provoqué l’arrêt de ce dernier en gare d’Écaussinnes. Un accompagnateur de train s’est en effet fait agresser par plusieurs individus. On ne connaît pas encore les motifs exacts de l’altercation qui ont causé l’arrêt du train. Par contre, ce dernier a bel et bien été annulé et l’accompagnateur agressé a dû être conduit, en état de choc, à l’hôpital du Tilleriau pour soigner ses blessures.

► Un des auteurs de l’agression a été interpellé