Un petit garçon de 3 ans décède après s’être assoupi dans une voiture au soleil, sous 37 degrés

Âgé de seulement 3 ans, un petit garçon est mort déshydraté tandis qu’il s’était endormi dans une voiture en plein soleil sous 37 degrés à Riegersburg, en Autriche. Lorsqu’il a été retrouvé une heure plus tard, il était déjà inconscient.

Alors que la vague de chaleur touche toute l’Europe de l’ouest, l’Autriche a été frappée par un drame à Riegersburg, dans la région de Styrie, au sud-est de l’Autriche. Un petit garçon de seulement trois ans est décédé à cause de la chaleur. Celui-ci était chez ses grands-parents lorsque la tragédie s’est produite lundi.

Après le repas, il a décidé de sortir dans la cour et de monter dans la voiture, où il souhaitait faire une sieste. Celle-ci était située sous un soleil de plomb et la chaleur intenable a rapidement déshydraté l’enfant dont l’identité n’a pas été révélée. Lorsque ses grands-parents l’ont retrouvé, une heure plus tard, il était déjà inconscient.

Il a été emmené d’urgence à l’hôpital de Graz dans un état critique, où les médecins ont été contraints d’annoncer qu’il était impossible d’encore sauver le petit garçon car il était resté trop longtemps dans la voiture. Les 37 degrés, des températures records pour l’Autriche, ont donc été fatals au garçonnet.

La chaleur a été si intense ces derniers jours que les églises d’Autriche ont ouvert leurs portes aux personnes qui n’avaient pas l’air conditionné pour qu’elles puissent avoir un peu de répit.