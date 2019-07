«Les 12 coups de midi»: Paul, le champion du jeu de Jean-Luc Reichman, s’apprête à relever un nouveau défi

La vie de Paul a définitivement changé. Depuis sa première participation aux « 12 Coups de midi », le jeune homme atteint du syndrome d’Asperger est devenu une véritable star.

« Wiki Paul », « Le shérif »… Les surnoms se multiplient pour celui qui impressionne chaque jour Jean-Luc Reichmann et les téléspectateurs du jeu de midi de TF1. La production de l’émission a d’ailleurs dû s’adapter au nouveau maître de midi puisque, pour qu’il puisse tenir le rythme, Paul bénéficie de plus de temps entre les émissions. Un traitement de faveur en rapport à son syndrome d’Asperger.

Un traitement de faveur que le jeune homme va devoir mettre de côté puisqu’il s’apprête à relever un nouveau défi. Comme l’explique Jean-Luc Reichmann, Paul s’apprête en effet à participer à un grand match de l’été qui durera une semaine et pendant laquelle « les plus grands maîtres de midi qui ont fait les beaux jours de l’émission » seront réunis.

Mais le rythme de ces tournages sera différent. « Paul a répondu présent et on sait que ça ne va pas être évident ! Parce que ça, c’est un nouveau défi pour Paul. Normalement, l’enregistrement d’une émission dure à peu près une heure et là on sait que ça va durer 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 heures ! On ne sait pas ! », confie Jean-Luc Reichmann avant d’ajouter : « Là, ce sera un très joli défi en fin d’été ».