Stéphane Pauwels s’en prend à Vincent Kompany et son «jubilé coin-coin»… mais se plante sur plusieurs détails… (vidéos)

Stéphane Pauwels tente de refaire parler de lui en causant football, et s’en prend à deux de ses victimes favorites : le Sporting d’Anderlecht et son joueur-manager Vincent Kompany.

Dans l’émission RedSportsTV diffusée sur le réseau Twitch, Stéphane Pauwels, invité spécial de la semaine, s’est rappelé qu’il a longtemps été un consultant football spécialisé dans le buzz plutôt que dans la finesse de ses analyses.

L’un des sujets de l’émission était le jubilé de Vincent Kompany, que le Stef’ n’a visiblement jamais porté dans son cœur selon ses détracteurs, avec son ancien club de Manchester City, pour lequel il a joué 11 ans en étant capitaine.

« Jubilé coin-coin »

Et le Stef’ a évidemment un avis là-dessus. « Vincent Kompany va aller à son jubilé le 11 septembre. Deux ou trois jours après, faut vérifier (sic), il joue contre le Sporting Charleroi à domicile. Il faut que tu m’expliques… Avec les responsabilités qu’il a (comme joueur-manager au Sporting d’Anderlecht, ndlr), et il y va avec Nasri. Ils partent là-bas. C’est un match… c’est son jubilé, c’est officiel. Ce n’est pas encore sorti dans la presse, mais je vous dis que c’est officiel… Donc comment tu vas aller expliquer à ton groupe que tu vas aller faire ton jubilé coin-coin, en plein début de championnat, à Manchester City. Et son groupe va donc s’entraîner sans lui. En termes de management ce n’est pas très malin. Il aurait pu trouver une autre date », lance-t-il dans son style inimitable.

Epinglé sur les détails

Si ce très très court extrait fait tant parler, c’est qu’il est rempli d’inexactitudes que n’ont pas manqué de souligner les fans mauves et les détracteurs de l’ex-star du PAB, qui tente semble-t-il de revenir à ses fondamentaux, le buzz et le football.

Car ce « jubilé coin-coin » est en fait prévu à cette date depuis mars dernier (nous vous en parlions ici) et que c’est le Diable lui-même qui l’avait communiqué sur Twitter.

Mais aussi que la venue de Samir Nasri avait été annoncée il y a plusieurs jours (nous vous en parlions ici). Puis enfin que la rencontre de championnat du Sporting bruxellois le week-end après ce « Testimonial Match » ne se joue par contre le Sporting de Charleroi mais contre l’Antwerp, le 15 septembre.

Le Diable se cache dans les détails, dit-on souvent… Le Stef’ aura en tout cas réussi ce qu’il voulait : refaire parler de lui sur un sujet qu’il semble maîtriser.

Si vous voulez revoir la prestation de Stéphane Pauwels, l’invité spécial, dans cette émission, voici la vidéo complète.