Crashs, noyade, chutes: déjà plus de 50 Belges morts cet été en vacances à l’étranger!

La liste noire des Belges décédés alors qu’ils passaient du bon temps en vacances, à l’étranger, ne cesse de s’allonger. Car outre cet accident de parapente, quatre autres Belges ont perdu la vie ce jeudi, trois en France dans un accident de voiture et un en Italie, lors d’une randonnée en montagne. Selon divers recoupements, un total de plus de 50 personnes aurait ainsi trouvé la mort cet été loin de leur pays.

Il ne s’est pas passé une semaine sans qu’un drame n’endeuille une famille…

On se souvient, par exemple, du décès tragique du petit Maxime, un Liégeois de 5 ans, qui s’est noyé dans la piscine du camping à Mialet (France), où il venait d’arriver avec sa famille.

La route a également été meurtrière pour nos compatriotes. Un jeune touriste belge de 22 ans a perdu la vie au guidon de son scooter le 9 juillet à Annecy. La veille, un belge de 43 ans succombait après un accident de voiture en Italie (à Zambana). La route a également fauché la vie d’un bébé d’un an, originaire de Grâce-Berleur. C’était dimanche dernier. À El Campello (Espagne), sur l’autoroute, la petite Aya a succombé, dans une terrible collision entre la voiture de ses parents et une voiture immatriculée en Hollande. L’accident a fait trois tués au total.

D’autres Belges ont trouvé la mort alors qu’ils profitaient de leurs congés d’été pour s’adonner à leur passion. Un Belge âgé de 64 ans a ainsi été tué à Valernes le 16 juillet dernier, dans un accident de planeur.

Le 10 juillet, Nick Van Den Borre, un habitant d’Opbrakel, en Flandre-Occidentale, est décédé lors d’une randonnée en Corse. Il est tombé d’une falaise alors que sa famille était à l’hôtel.

Et puis, à côté des accidents, il y a les agressions et les morts violentes. Une Belge de 57 ans a été poignardée par son compagnon et a succombé à ses blessures à Calp (Alicante) en Espagne, le week-end dernier.

► Un couple de fiancés et son conducteur tués ce jeudi en France

► Un touriste belge de 63 ans meurt pendant une promenade en Italie

► Un conseiller communal Ecolo perd la vie dans un accident de parapente en Suisse