Deux joueurs d’Arsenal attaqués au couteau en pleine rue: héroïque, Sead Kolasinac défend Mesut Özil et frappe les agresseurs! (vidéo)

La scène est surréaliste, et pourtant bien réelle. Ce jeudi soir, alors qu’ils venaient de monter dans la voiture de l’Allemand, Mesut Özil et Sead Kolasinac ont été agressés en pleine rue par deux personnes armées d’un couteau. Comme on peut le voir sur les images, ils sont venus en scooter, et ont pris à partie les deux joueurs d’Arsenal.

Même si la vidéo est courte, on comprend que le latéral gauche des « Gunners », monté côté passager, est descendu du véhicule et l’a contourné, pour éloigner les malfaiteurs casqués de son coéquipier et ami. Alors que les agresseurs étaient armés, le Bosnien n’a pas hésité à se confronter directement à l’un d’eux et à le frapper, pour l’éloigner du SUV Mercedes G-Class d’Özil (estimé à plus du 100.000 £, soit près de 112.000 euros).

Après avoir fait quelques mètres en voiture, l’Allemand d’origine turque aurait alors abandonné son véhicule sur la chaussée, pour aller se réfugier dans un restaurant turc, d’après The Sun. Le personnel de l’établissement aurait alors fait fuir définitivement les deux hommes au scooter.

Un « héros »

« Sa voiture, très reconnaissable, était abandonnée au milieu de la route, portière ouverte, a décrit Azuka Alintah, témoin de la scène, au Daily Mail. Özil avait l’air absolument terrifié, comme n’importe qui l’aurait après avoir été poursuivi par des hommes avec des couteaux. Il avait l’air de courir pour sauver sa vie. Et je suppose que c’était le cas. Dieu sait ce qui serait arrivé s’ils l’avaient attrapé. J’ai l’impression qu’ils l’auraient tué, et c’est sûrement ce qu’il a pensé aussi. »

« La police a été appelée à Platts Lane peu avant 17 heures jeudi 25 juillet pour une tentative de braquage. Il a été rapporté que les suspects, à motos ont tenté de voler un homme qui était en train de conduire une voiture. Le chauffeur et son passager ont réussi à les faire fuir », a expliqué un porte-parole de la police.

Quelques heures plus tard, un porte-parole d’Arsenal a confirmé que Mesut Özil et Sead Kolasinac avaient bien été impliqués dans cet incident, dans le Nord de Londres. « Nous avons été en contact avec les deux joueurs et ils vont bien », a-t-il déclaré au Sun.

Sur Twitter, le courage du défenseur de 26 ans est salué, notamment par les supporters des « Gunners », qui le qualifient déjà de « héros ».