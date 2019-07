Terrible drame pour des Belges dans le sud de la France: un jeune couple de fiancés perd la vie dans un accident qui a fait trois morts

Un nouveau drame a frappé des touristes belges ce jeudi dans le Tarn-et-Garonne, en France. Leur voiture, seule en cause, a heurté un platane de plein fouet. Le bilan est terrible : trois tués et deux blessés. Leur Hyundai a tapé un platane de plein fouet. Le conducteur et un couple de fiancés sont morts.