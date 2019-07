Paul s’énerve sur le plateau des «12 coups de midi» et répond à ses détracteurs: «Bande de stupides…» (vidéo)

Paul était un brin remonté ce mercredi 26 juillet sur le plateau des « 12 coups de midi ». Lors du Coup fatal, il a même décidé d’adresser un message à ses détracteurs. Certains lui reprochent de n’être calé qu’en histoire, ce qui a vexé le champion. Après avoir brillamment répondu à une question basée sur le sport, il n’a donc pas pu se contenir et a nargué ceux qui rabaissent ses performances.

Arrivé le 29 avril dernier, Paul est désormais le troisième plus grand champion de l’histoire des « 12 coups de midi », derrière Véronique et Christian Quesada. Si ce mercredi, pour sa 87e participation à l’émission, il n’a pas réellement été inquiété par les autres candidats, le champion a tout de même poussé un fameux coup de gueule.

Interrogé sur le foot anglais, et plus précisément sur l’équipe qui est locataire d’Old Trafford, Paul a brillamment répondu « Manchester United », avant de préciser : « C’est du sport ». Surpris, Jean-Luc Reichmann a tout de même questionné celui qui en est déjà à près de 380.000 euros au compteur : « Pourquoi il dit c’est du sport là ? »

La réponse, elle est toute simple : Paul voulait en réalité faire taire tous ceux qui estiment qu’il n’est calé qu’en histoire et que c’est le domaine qui le sauve à chaque fois. « Ben pour ceux qui critiquent… Qui disent que je ne sais rien sauf l’histoire (…) En plus, je regarde beaucoup de sport. C’est du n’importe quoi cette idée, juste parce que je développe en histoire, je ne connais que l’histoire. Ça, c’est les débiles (…) Bande de stupides, allez faire autre chose », a-t-il réagi avec énervement. Il a bien évidemment été soutenu par son acolyte et présentateur Jean-Luc Reichmann, qui n’a fait que confirmer ses dires.