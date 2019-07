Nabilla pose au naturel: les fans choqués par le cliché (photo)

Cela fait déjà 6 mois que Nabilla est enceinte de son premier enfant, un petit garçon, avec Thomas Vergara. La jeune femme partage chacune des étapes de sa grossesse et de son quotidien sur les réseaux sociaux. Ce mercredi, c’est un selfie au naturel et sans maquillage qui a littéralement scotché sa communauté. Il faut dire qu’elle est tout simplement sublime.

La star la plus connue de la télé-réalité est décidément plus populaire que jamais. Loin de l’image de fille pas très maline, passée par la prison et tape-à-l’oeil, elle apparaît désormais posée, naturelle et fusionnelle avec son mari Thomas Vergara. De nombreux fans s’étonnent de cette métamorphose et envient même les deux époux radieux.

Est-ce à mettre sur le dos de sa grossesse ? Cela doit sans doute jouer, et la jeune femme n’hésite d’ailleurs plus à apparaître au naturel, chose qu’elle n’aurait peut-être pas faite auparavant. Sur Snapchat, la future maman a posté un selfie sans maquillage ni artifice, où l’on voit apparaître ses nombreux tatouages et des petites taches de rousseur.

Les commentaires des internautes ont été nombreux, mais vont souvent dans le même sens : « Plus le temps passe, plus elle est de plus en plus belle », « Mais Nabilla naturelle, c’est quelque chose, elle est vraiment magnifique ! », « Très belle au naturel, sans artifice ! », « Une tuerie sans les filtres… arrête ma belle, laisse ça aux petites de quinze ans », « Elle est sublime au naturel et malgré la maternité », « J’aurais jamais pensé que tu ressemblais à ça, qu’est-ce que t’es belle, c’est abusé sérieux ! » Elle a même réagi en remerciant sa communauté.

Bien évidemment, les mauvaises langues sont toujours de sortie et aiment rappeler que sans la chirurgie esthétique, elle n’aurait pas le même physique et que l’on ne peut donc pas vraiment parler de naturel. Elle a toujours assumé sa transformation et ne se laissera sûrement pas atteindre par les haters maintenant, après tout ce qu’elle a vécu.