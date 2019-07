Les proches de Jean-Luc Reichmann font des révélations à son propos après l’affaire Quesada: «Il a vraiment craint pour son avenir»

Le 25 mars dernier, la France et la Belgique entière tombaient des nues en découvrant le vrai visage de Christian Quesada. Ce dernier était placé en garde à vue et mis en examen pour détention et diffusion d’images pédopornographiques. Plus grand champion de l’histoire des « 12 coups de midi » avec 192 victoires et 809 392 euros de gain, il s’agissait donc d’un véritable drame pour l’émission et Jean-Luc Reichmann.

En effet, le présentateur s’est souvent affiché aux côtés de son champion, posant à sept reprises en une de magazines et allant même au JT de Jean-Pierre Pernault à deux. Isabelle Benhadj, qui incarne Zette dans les « 12 coups de midi », a expliqué au Parisien : « Plus Quesada devenait populaire et plus Reichmann exigeait d’être en photo avec lui. » En effet, Jean-Luc Reichmann battait record d’audience sur record d’audience avec celui qui était un ancien SDF toxicomane, devenu brillant candidat de jeu télé.

Dès lors, pour celui qui incarne Léo Matteï, membre de la brigade des mineurs à l’écran, les révélations sur son poulain ont été vécues comme un choc et ont inquiété l’animateur, comme le rapporte une autre source proche de l’émission : « Il a vraiment craint pour les audiences du jeu et son propre avenir, assure un de ses collaborateurs. Les deux hommes ont été très exposés pendant plusieurs mois et leur image est liée dans la tête des téléspectateurs. »

Heureusement, le présentateur a pu rebondir et cela, il le doit en grande partie à Paul, qui est désormais le troisième plus grand champion de l’histoire du jeu. Désormais, il en est à sa 89e participation et approche les 380.000 euros de gain. Atteint du syndrome d’Asperger, il s’est immédiatement attiré la sympathie du public grâce à son naturel, sa franchise et surtout sa culture colossale pour un jeune de 19 ans. Lundi 15 juillet, il a même enregistré un record historique avec 42,3 % de part d’audience