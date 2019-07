Mauvaise nouvelle pour «Danse avec les stars»: la chanteuse a refusé de participer à l’émission

Depuis 2011, c’est devenu une véritable tradition une fois l’été venu : les rumeurs vont bon train en ce qui concerne les candidats qui intégreront le casting de « Danse avec les stars » en septembre. Pour sa dixième saison, le télé-crochet a d’ores et déjà confirmé via TF1 que la chanteuse Liane Foly et l’actrice et ancienne Miss France Linda Hardy intégrerait le casting. Celle qui joue désormais dans « Demain nous appartient » a d’ailleurs confié ne jamais avoir dansé et promet donc une belle évolution.

Au rayon des rumeurs, de nombreux noms divers et variés circulent : le chroniqueur sportif Yoann Riou, le comédien Azize Diabaté aperçu dans « Les bracelets rouges » ou encore Elsa Esnoult, des « Mystères de l’amour ».

Malheureusement pour les fans de l’émission, deux stars ont récemment confirmé qu’ils avaient refusé de participer à l’émission. Lara Fabian a ainsi décliné l’invitation de TF1, au même titre qu’Anthony Delon, le fils d’Alain Delon, qui ne figureront donc pas à l’affiche de cette dixième saison. Coup d’envoi de cette saison prévu fin septembre !