Une jeune fille de 20 ans perd la vie en vacances: elle a été percutée par un hors-bord alors qu’elle effectuait de la plongée sous-marine

À seulement 20 ans, Verena Heinz est décédée dans des circonstances dramatiques, sous les yeux de son père. Les événements tragiques ont eu lieu à Malinska, un village près de l’île de Krk. Le père et sa fille étaient en séance de plongée à plus de 300 mètres de profondeur et c’est au moment de remonter à la surface qu’ils ont tous les deux été frappés de plein fouet par le hors-bord.

Le père blessé a tenté de secourir sa fille mais il était déjà trop tard. Expérimenté, ce passionné avait dirigé des écoles de plongée en Turquie et en Égypte. Ils venaient tous les deux de Strobl, au nord-est de l’Autriche. Désormais, le père est à l’hôpital mais nous n’avons en notre possession aucune mise à jour sur son état.

Le ministre des Affaires étrangères Peter Guschelbauer a expliqué : « Nous sommes en contact avec la famille et nous la soutenons par tous les moyens possibles. » Le maire de la commune de Strobl, située près de Salsbourg, a ajouté : « Verena était bien connue et populaire dans la ville. Sa mort est un choc pour nous tous. Nos pensées vont à sa famille. »

Une enquête a d’ores et déjà été ouverte par le ministre de la Mer, des Voyages et des Infrastructures, qui a précisé : « Le capitaine du bateau n’a pas encore pu être interrogé en raison de son état psychologique actuel. Il n’était pas sous l’influence de l’alcool au moment de l’incident. »