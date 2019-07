Alexander, de Lobbes, joue les Ninja warrior ce vendredi dans l’émission sportive de TF1!

Cette année, c’est « la bonne » pour le jeune Hennuyer qui rêve depuis son adolescence de participer à « Ninja Warrior » sur TF1. « Je voulais absolument y participer parce que je vois cette émission comme un challenge. Dès que je l’ai vue à la télé, j’ai voulu y être ! Mais bon, je n’avais pas l’âge à l’époque. J’ai tenté d’y participer à 15-16 ans mais j’ai été recalé à cause de mon âge. »

Mais qu’est-ce qui vous attirait tant dans ce parcours d’obstacles ?

À la base je fais du parkour, j’aime franchir des obstacles. Mais « Ninja Warrior », c’est du haut niveau et je me sentais un peu obligé de m’essayer. C’est aussi un peu du parcours d’obstacles avec des acrobaties en plus. C’était quelque chose de nouveau pour moi.

Et comment on s’entraîne pour participer à « Ninja Warrior » ?

Je n’avais jamais essayé de parcours comme ça. En Belgique, il n’y a pas vraiment d’infrastructure qui propose le même genre d’obstacles. Il y a des petites infrastructures où s’entraîner mais pas vraiment de salles dédiées.

Comment se sent-on à quelques secondes du top départ, avant de passer le 1er obstacle, avec les caméras, le public ?

Je pensais être stressé. Mais une fois sur place, dans le décor, avec le public, j’étais tout de suite à fond dans le parcours. Je me suis vraiment bien amusé. J’étais à l’aise, je m’attendais à pire en fait ! Et avec les autres candidats, il y a une vraie solidarité. On pense que c’est de la concurrence entre nous, qu’on veut écraser les autres, mais pas du tout !

Et le parcours de qualification, vous l’avez trouvé facile aussi ?

En fait, je pensais qu’il serait plus difficile. J’avais le choix entre le A et le B et je suis allé vers celui qui demandait le plus d’agilité. Et je m’attendais quand même à plus dur. Donc je suis fier de moi ! (sourire)

Quelle est la qualité principale d’un bon Ninja Warrior ?

Il faut vraiment être polyvalent. Il faut vraiment s’entraîner en agilité, en escalade… Mais il y a aussi des exercices qui demandent qu’on utilise les bras, où c’est rapide. Moi, mon truc, c’est plus l’agilité.

Charlotte Vanbever