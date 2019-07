«Les 12 coups de midi»: l’étonnante et inattendue proposition de Jean-Luc Reichmann à Paul

Il a beau enchaîner les victoires depuis le 29 avril dernier, date de sa première participation aux « 12 Coups de midi », Paul impressionne toujours autant les téléspectateurs et Jean-Luc Reichmann.

Ce vendredi 26 juillet, c’est dans un duel que le maître de midi a une nouvelle fois étalé ses connaissances à la question « Qui est King-Gong ? » (« Le capitaine de Leo Davidson », « Un chimpanzé », « Un orang-outan » ou « Un gorille »). Sauf que le jeune homme a vu d’abord les images. « chaque fois que je vois les quatre images, j’imagine la question », a-t-il expliqué en rigolant.

« Ça aurait pu être : ’Qui est le roi Louis dans le Livre de la Jungle’. Dans ce cas-là, ça aurait été un orang-outan. Ou alors, ça aurait pu être : ’Qui est Cornelius dans La planète des singes’. Dans ce cas-là, ça aurait pu être un chimpanzé », a-t-il poursuivi.

Devant cette nouvelle démonstration, Jean-Luc Reichmann n’a pu retenir son admiration. « Moi, je vais vous trouver un boulot pour après. Moi, le boulot, il est tout dessiné. C’est-à-dire que Paul va faire les questions pour Les 12 coups de midi. Moi, j’ai un boulot pour WikiPaul », a-t-il déclaré.

Une proposition entendue et plus ou moins acceptée par WikiPaul. « Ah, c’est bien ça (…) Bah pourquoi pas ». Et quand on sait qu’un ancien grand champion de l’émission a rejoint la production des 12 coups de midi en qualité de rédacteur des questions, on se doute que cette proposition est plus que sérieuse.