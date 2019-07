L’horreur en France: deux ados, dont un de 11 ans seulement, arrêtés pour le viol avec violences d’une femme à Lille

Le 7 janvier, peu avant 22 h, une femme était sauvagement agressée et violée par deux inconnus façade de l’Esplanade à Lille (France), en bordure de Lambersart. Cette semaine, la Sûreté urbaine de Lille a arrêté deux suspects, de 11 et 17 ans, comme l’indiquent nos confrères de La Voix du Nord.

Le 7 janvier entre 21h30 et 22 h, une femme marche sur un chemin bordant la façade de l’Esplanade à Lille, en direction de l’échangeur du Pont-Royal et de Lambersart, lorsqu’elle est surprise par deux inconnus. La dame est immobilisée sur place, agressée, frappée et violée par l’un d’eux. Pendant ce temps, le second fouille son sac et lui dérobe son téléphone mobile. Puis, ensuite, le violeur arrache les bagues de la victime. Et les deux inconnus prennent la fuite. Les faits ont eu lieu sans témoin. Personne n’a pu intervenir.

La victime appelle elle-même les secours, et est entendue le soir même par les policiers. Le lendemain matin, l’enquête est confiée à la brigade des mœurs et de lutte contre le proxénétisme de la Sûreté urbaine de Lille. Les policiers démarrent avec très peu d’éléments. Ils parviennent néanmoins à obtenir une trace ADN susceptible d’appartenir au violeur. Mais cet ADN n’est alors pas répertorié dans les bases de données.

Pendant des mois, les policiers s’attachent à identifier les hommes qui habitaient et fréquentaient habituellement le secteur de la façade de l’Esplanade, de la citadelle, et du pont Royal, au moment des faits. Un gros travail de police scientifique est ensuite lancé, avec des prélèvements ADN sur une série de suspects potentiels.

Trop jeune pour être incarcéré

De nombreuses comparaisons sont effectuées et un résultat tombe: l’ADN du violeur correspond à celui d’un garçon d’environ 17 ans figurant parmi les suspects. Le 22 juillet, les brigades de la Sûreté déclenchent une opération et interpellent l’adolescent à Lille, comme le rapportent nos confrères de La Voix du Nord.

Ce dernier est placé en garde à vue, et reconnaît avoir violé la victime et dérobé ses bagues. Et il donne le nom de son complice présumé, âgé lui de… 11 ans. Ce dernier est interpellé le 24 juillet, toujours par la Sûreté à Lille.

Les deux ados ont été présentés le même jour au magistrat instructeur, et mis en examen pour viol en réunion et violences en réunion. Le plus âgé a été placé en détention. Son compagnon, trop jeune pour être incarcéré selon la loi, a été libéré et placé sous liberté surveillée préjudicielle.