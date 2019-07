Shelly et Cédric, fiancés, sont morts en vacances en France dans un terrible accident: «C’est tellement injuste, les mots sont trop courts»

Un terrible bilan, trois morts et deux blessés sur la route des vacances. « C’est tellement injuste, les mots sont trop courts. Notre fille Shelly et notre gendre Cédric sont décédés subitement en France cet après-midi dans un accident de la route. Shelly, Cédric, nous ne t’oublierons jamais », ce sont les phrases que Peter, le papa de Shelly a publié jeudi soir sur les réseaux sociaux, après avoir appris le décès de sa fille et de son gendre lors de ce terrible accident de voiture.

L’accident s’est produit jeudi vers 15 heures, sur la route qui relie Roquecor et Montaigu-de-Quercy. Pour une raison encore indéterminée, le conducteur, Mario (61 ans), de Gand a subitement perdu le contrôle de son véhicule, une Hyundai. Qui a heurté de plein fouet un platane en bordure de chaussée.

Quand les secours sont arrivés sur place, c’était le désastre. À bord de ce véhicule, se trouvaient cinq personnes. Les pompiers ont dû faire face à une situation d’urgence : trois personnes étaient en arrêt cardio-respiratoire et une autre très grièvement blessée.

On apprenait vite que les cinq occupants sont tous de nationalité belge (originaires de Gand) mais les enquêteurs ont longtemps cherché à déterminer qui était qui et quels étaient leurs liens de parenté.

Jeudi soir, on connaissait quelques identités. Selon nos confrères du Nieuwsblad, le conducteur Mario était décédé et Karina, la passagère assise à l’avant (légèrement blessée), était son épouse. Les deux passagers de l’arrière (tués et retrouvés éjectés du véhicule), Shelly (21 ans) et Cédric (26 ans), formaient un jeune couple de fiancés, appartenant à une autre famille. Hier encore, on ignorait qui était le jeune homme de 26 ans blessé.

Dans le petit village de Roquecor où ces familles de touristes belges ont l’habitude de passer leurs vacances, c’est la consternation.

« C’est terrible », confiait le maire Jean-Pierre Villeneuve, qui revenait du lieu du drame, à nos confrères de La Dépêche. Et il ajoute : « Ils logeaient chez un Belge propriétaire de l’ancienne gare de chemin de fer de Roquecor aménagée en gîte », précise le premier édile qui ne connaissait pas les victimes ».

Les causes ?

Une émotion partagée par le propriétaire du gîte, Rudy, un ressortissant flamand comme les victimes, qui a appris la nouvelle de Belgique où il est rentré depuis samedi dernier. « Ces personnes viennent chez moi en vacances depuis des années. Ce sont des gens sympathiques avec qui nous entretenons de bonnes relations. C’est vraiment une tragédie ».

Les circonstances de l’accident demeuraient floues vendredi soir encore, les enquêteurs s’interrogent sur plusieurs points. Ces amis qui revenaient en direction du gîte après une balade à Montaigu-de-Quercy, avaient-ils consommé de l’alcool ? Les prélèvements effectués sur les victimes, qui sont en cours d’analyses, devraient rapidement éclairer les enquêteurs.

Le conducteur roulait-il trop vite dans une courbe ? Son véhicule a-t-il été gêné par un animal ou un tracteur l’obligeant à faire un écart ? Le frère de Mario, le conducteur, est convaincu par cette thèse. Autant de questions auxquels les gendarmes tentent de répondre.

Le substitut Emmanuel Ferrand qui a demandé l’autopsie des trois victimes, cherche aussi à confirmer si les passagers étaient bien sanglés de leur ceinture de sécurité : deux d’entre elle ayant été retrouvées par les secours éjectés en dehors du véhicule. « Les premières constatations sur place font état que ces personnes n’étaient pas attachées au moment du choc », communiquait vendredi matin les gendarmes du groupement, précisant : « La vitesse ne semble pas étrangère à la perte de contrôle ». Les investigations en cours devraient rapidement permettre de lever ces doutes et de confirmer ces éléments. Même si ces explications ne rendent pas la vie aux trois personnes injustement décédées.